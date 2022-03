Nabokrig om universitet fortsætter trods forlig

Nabokommunerne Vejle og Kolding har i måneder kæmpet for at få 2000 nye studiepladser fra Syddansk Universitet.

Men nabokrigen er stadig ikke afgjort, selv om et flertal i Folketinget nu er enige om en stor udflytning af uddannelser.

Aftalen siger, at de mange nye it- og ingeniørstuderende skal læse i Trekantområdet - men ikke i hvilken by. Det skal først undersøges, før man kan juble i Vejle eller Kolding. Det ærgrer Jens Ejner Christensen (V), som er borgmester i Vejle.

- Jeg læser aftalen som om, man vil undersøge, om der er behov for flere ingeniører i Trekantområdet. Det er der ellers ingen tvivl om, for det har man talt om i 20 år. Så jeg håber på en hurtig undersøgelse af behovet, så vi kan komme videre i samarbejde med SDU, siger Jens Ejner Christensen.

Den nye aftale afsætter 20 millioner kroner til at oprette studiepladser i Trekantområdet. Heraf skal én million bruges til at undersøge, hvor i Trekantområdet uddannelsespladserne skal placeres.



SDU vil helst til Vejle

I december underskrev Vejle Kommune, SDU og investoren Dandy Business Park ellers en hensigtserklæring om at bygge et nyt universitet i Vejle. Med plads til 2000 it-, sundheds- og ingeniørstuderende.



Men Kolding Kommune reagerede ved at få foretræde for Folketingets uddannelsesudvalg. Og ved at ansætte tidligere minister Elsebeth Gerner Nielsen med det ene formål at få uddannelserne til Kolding i stedet for til Vejle.

Denne nabokrig haft haft indflydelse på beslutningerne på Christiansborg, mener Vejles borgmester.

- Det siger sig selv, at den debat selvfølgelig ikke har gavnet Trekantområdet, siger Jens Ejner Christensen.