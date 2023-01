Ny butik i Bredal - Åbent hele døgnet men ingen ansatte

- Jeg tror, at det er vejen frem for de små lokalsamfund, siger han. Og selvom han er en ældre herre, mener han nok, at han kan finde ind i butikken.

- Joooo, hvis vi vil have de her ting, så er det det, vi skal, siger pensionisten fra Daugård.

Lidt billigere

Det eneste købmanden skal gøre, er at holde rent og fylde hylder op, det hjælper elektronikken også med. Og så bliver det billigere.

- Det bliver jo ikke discount, men det er lidt billigere end i min butik i Daugård, fortæller købmand Allan Kring Bülow.