Sådan går Emil til idræt i hjemmeskolen

Det er en af ugens bedste timer, når Sara Johannesdottir toner frem på pc'en hjemme hos Emil Lomholt. Han går i 2. klasse på Nørupafdelingen af Firehøjeskolen.

Sara har sammensat et program, der afveksler meget. De fleste idrætsøvelser er faktisk mulige - måske lige bortset fra boldspil.

- Det handler meget om at bruge de ting, der er i hjemmet. Fx skal eleverne finde en kuglepen og hoppe over den flere gange, fortæller Sara Johannesdottir.

Efter opvarmningen skal eleverne finde den bingoplade, de har fået tilsendt. Her står der tre rækker med øvelser.

Selvom det er let frostvejr, er Emil Lomholt klar til at løbe to gange rundt om huset.