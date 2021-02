Sensation i Givskud: Brillebjørn føder unge for første gang i Danmark

Det er svært for folkene i Givskud Zoo at skjule begejstringen denne vintermorgen. En nyhed af de store i zoo-verdenen er netop landet i form af en brillebjørneunge, der er blevet født i Givskud.

- Det er så sensationelt i vores verden, at vi har svært ved at få armene ned. Vi blev udvalgt til at huse Europas vigtigste avlspar, og derfor er det vigtigt for os at vide og vise, at vi har rammerne til, at brillebjørnene kan yngle, siger Richard Østerballe, der er direktør i Givskud Zoo, i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Milepæl

Der er nu anden gang i løbet af ganske kort tid, at der finder meget sjældne dyrefødsler sted i TV SYD's sendeområde. For nylig var det to små sensationer i form af 25 centimeter lange guitarfisk, der kom til verden i Oceantanken i Atlantis i Legoland. Og nu altså en vaskeægte danmarkssensation i Givskud Zoo.