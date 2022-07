Temperamentsfuldt tennistalent er i finalen ved turnering på hjemmebane

- Hun har spillet Wimbledon og French Open som junior i år. Og de point hun blandt har fået der regnes ikke med i hendes seniorranking. Så hun har ikke spillet mange turneringer, hvor hun har haft mulighed for at optjene point, siger han og understreger, at hun har vundet over en lang række modstandere, der ligger flere hundrede placeringer over hende på ranglisten.

For god til at være nummer 1000

Søndag formiddag venter som tidligere nævnt finalen i ITF World Tennis Tour i Vejle mod Hanna Viller Møller, der i øvrigt er forsvarende dansk mester.

Derudover venter en af tennistalentets sidste turneringer som junior, når hun skal deltage i US Open. Herefter venter endnu flere kampe på seniorniveau.