Tidligere minister Flemming Hansen er død - 81 år

Inden den politiske karriere tog fart, var Flemming Hansen optaget af sko.



Det tidlige arbejdsliv blev nemlig brugt som chefkonsulent i Danmarks Skohandlerforening fra 1963 til 1972 - en forening, som han senere blev næstformand og formand for.

Sideløbende med sin politiske karriere var Flemming Hansen også direktør i skokæden Holst Sko med butikker i blandt andet Vejle, Fredericia, Esbjerg og Horsens.

Da han blev valgt ind i Folketinget i 1984 gik han derfor under navnet 'Sko-Flemming'.

Ifølge De Konservatives formand Søren Pape Poulsen er det med stor sorg, at partiet tager afsked med Flemming Hansen, der i næsten et kvart århundrede var i Folketinget for partiet. Heraf to perioder som minister.

- Vi har meget at takke og huske Flemming Hansen for. At vi i dag kan se frem til en fast forbindelse over Femern Bælt, kan i høj grad tilskrives hans store politiske arbejde. Det gør mig ondt på familiens vegne, og jeg sender mine bedste tanker til dem, siger Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar.