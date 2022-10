To bekendte til knivdræbt mand i Vejle kræves fængslet

Lukkede døre

Det var onsdag klokken 11, at politiet fik en melding om, at en mand var fundet på gaden og blødte. Manden blev fløjet med helikopter på sygehuset, men senere kunne politiet meddele, at han var afgået ved døden.

Ifølge politiet venter der nu en efterforskning, hvor der stadig er mange tekniske spor, der skal behandles. Der er også mange informationer fra den indledende efterforskning, der skal bearbejdes.

Derfor ønsker politiet ikke at dele yderligere oplysninger med offentligheden på nuværende tidspunkt, lyder det i meddelelsen torsdag. Anklageren vil derfor også kræve lukkede døre ved torsdagens retsmøde i Kolding.

Det fremgår ikke af politiets meddelelse, hvordan de anholdte forholder sig til sigtelsen.