Udlændingestyrelsen afviser at lejekontrakt er brudt

Udlændingestyrelsen er ikke enig i Vejle Kommunes vurdering af sagen. Det fremgår af et svarbrev til Vejle kommune, som TV SYD har fået aktindsigt i.

I brevet skriver Udlændingestyrelsens vicedirektør Grith Sandst Poulsen bl.a., at Vejle Kommune allerede i 2011 accepterede en ændring af målgruppen for Center Sandvad.Der har således siden 2011 og frem til efteråret 2020 været indkvarteret andre målgrupper end den, der fremgår af lejekontrakten.

I december 2020 tog Udlændingestyrelsen endvidere efter aftale med Vejle Kommune på ny Center Sandvad i brug som karantænecenter for udlændinge smittet med Covid-19. Denne målgruppe omfattede ligeledes såvel børn som voksne, fremhævder Grith Sandst Poulsen.

Udlændingestyrelsen er derfor uforstående over for, at Vejle Kommune nu vurderer, at den aktuelle anvendelse af Center Sandvad ikke skulle være i overensstemmelse med lejekontrakten af 6. april 2010 med senere ændringer - herunder med de ændringer af målgruppen, som gennem årene er foretaget med Vejle Kommunes accept.

Ingen indsigelser før borgere reagerer

I Udlændingestyrelsens brev bemærkes det også,, at Vejle Kommune på intet tidspunkt, fra kommunen modtog den første orientering om den påtænkte målgruppe i august 2021 og frem til myndighedsgruppemødet den 30.november 2021, over for Udlændingestyrelsen har givet udtryk for, at den påtænkte anvendelse af Center Sandvad skulle være i strid med lejekontrakten.

Passiv kommune

Kommunen har forholdt sig passiv gennem flere måneder og frem til dagen inden, de første beboere i målgruppen flyttede ind på centret, skriver vicedirektør Grith Sandst Poulsen.

Hun understreger, at Udlændingestyrelsen fortsat ønsker en dialog med Vejle Kommune, som er baseret på gensidighed, og som bygger videre på det mangeårige gode og konstruktive samarbejde mellem Udlændingestyrelsen og Vejle Kommune om driften af asylcentre i kommunen.