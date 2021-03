Unge tilflyttere forvandler ruin og giver lille by nyt liv

Mellem Fredericia og Vejle ligger en lille håndfuld huse i landsbyen Håstrup. Den har i et stykke tid været præget af tomme og gamle huse, men nu er flere af de gamle huse ved at blive renoveret at unge mennesker, der flytter til byen.

- Et hus af denne størrelse inde i centrum af Vejle eller Kolding havde vi ikke mulighed for. Men når vi er herude, er det til at komme til for penge, siger Richo Højland. Sammen med sin partner Michelle Kruse har han købt Håstrups gamle købmandsgård på 250 kvadratmeter, som de har renoveret. Og huset har fået den helt store tur.