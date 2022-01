Vejle Boldklub sender midtbaneprofil til Qatar

Sportschefen kalder aftalen økonomisk attraktiv for klubben og nævner forlængelsen som vigtig i forhold til et eventuelt senere salg af Ezatolahi, der formentligt skal spille VM i netop Qatar med Iran til december.

Hovedpersonen takker klubben for at have forståelse for ønsket om et skifte.

- Jeg vil gerne udtrykke min store taknemmelighed for, at Vejle Boldklub har givet mig denne mulighed. Vi er midt i en pandemi, hvor afstande føles større end normalt, og med dette skifte kommer jeg tættere på min familie, hvilket jeg er glad for, siger Ezatolahi.

Iraneren har scoret 6 mål i 49 kampe for Vejle, der starter efteråret som bundprop i Superligaen. Holdet har syv point op til redning.