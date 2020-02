To vejlensere er i hjemmekarantæne for coronavirus

To borgere sidder lige nu i karantæne i deres hjem et sted i Vejle Kommune, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Parret er sammen med fem andre danskere evakueret fra Kina på grund af frygten for coronavirus og landede natten til mandag på Flyvestation Aalborg i et af forsvarets Challenger-fly.

Det vejlensiske par skulle, ifølge avisen, opholde sig i deres hjem, hvor de er i karantæne frem til to uger efter deres hjemkomst.

De er begge podet to gange for Covid-19, uden der er fundet tegn på smitte.

Økonomi-, arbejdsmarkeds- og sundhedsdirektør i Vejle Kommune Peter Karm bekræfter overfor TV SYD, at der er to personer i karantæne for coronavirus i kommunen.