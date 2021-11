Venstre vil have asylcenter ud af jysk landsby

Artiklen er opdateret med citater med Mattias Tesfaye

Borgerne i landsbyen Sandvad ved Vejle er stærkt utilfredse med, at lokalt asylcenter kommer til at huse cirka 15 asylansøgere, der kan have alvorlige psykiske lidelser og domme.

Asylcenteret er placeret i parcelhuskvarter lige op og ned af landsbyens legeplads.

Christoffer Aagaard Melson, som sidder i Folketinget og er valgt i Vejle, håber at få udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at indse, at placering er håbløs. Han har kaldt ministeren i samråd om sagen.

- Det fungerer egentligt ret godt, når flygtninge skal være en del af byen. Problemet er her, at det er en gruppe, hvor Udlændingestyrelsen siger, at der ingen kontakt må være med lokalbefolkningen, siger Christoffer Aagaard Melson.