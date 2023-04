Der er ikke nok plads til testvindmøller i “Danmarks bedste vind”

I 2012 blev et vindmølletestcenter etableret i Østerild, 60 kilometer fra Agger Tange.

- Jeg håber, at stedet vil opnå samme opmærksomhed som Testcenter Østerild, der er blevet en turistattraktion, siger Jan Hylleberg.

Han understreger, at det nu er op til politikere at forholde sig til de seks områder, der kan blive hjemsted for centret.

- Jeg leder efter et sted til et testcenter, der kan lave teknologiudvikling og dokumentere fremtidige møller. Nu håber vi bare, at vi er heldige at finde et godt sted, fastslår Jan Hylleberg.