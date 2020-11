Dømte for gaderæs vil have deres sag prøvet ved landsretten

Anklagemyndigheden betragter byrettens behandling af sagen som en prøvesag, inden de rejser tiltale mod de øvrige 206 personer, der er sigtet i forbindelsen med episoden.

Nu har de tre dømte unge mænd sammen med deres forsvarer, advokat Allan Sørensen fra Penta Advokaterne, søgt procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke byrettens dom til Vestre Landsret. Normalt kan bødesager nemlig ikke ankes.

Principiel sag

- Sagen er jo principiel. Dels spørgsmålet om bekendtgørelsen om forsamlingsforbud strider mod grundloven, dels fortolkningen af ordlyden. Spørgsmålet er, hvordan “til stede” skal fortolkes. Der er ikke meget hjælp at hente i forarbejder, da det jo er en bekendtgørelse, som ministeren har udstedt. Den har ikke været gennem den sædvanlige lovforberedelse, så det står meget i det uvisse. Det er et totalt uprøvet område, som vi anmoder om at få tilladelse til at anke, siger advokat Allan Sørensen fra Penta Advokaterne.