Alletiders temperaturrekord i Sønderjylland: Pludselig varme sætter turbo på naturen

Lærken synger allerede højt fra himlen. Lyset og varmen får fuglene til at gøre klar til at forsvare deres territorier og at yngle.

- Den pludselige varme er jo som at sætte et drivhus over naturen, så der kommer turbo på foråret, siger naturvejleder Trine Sørensen.

Hun er naturvejleder i Naturstyrelsen Sønderjylland og går rundt i skoven for at gøre klar til at få coronasikkert besøg af en 3. klasse, der skal løse forskellige opgaver om naturen. Imens kan hun godt mærke varmen.

- Der er en god duft af forår, som jeg synes, man skal komme ud og opleve, siger naturvejlederen fra skoven ved Aabenraa.

Humlebierne er allerede begyndt at kravle ud, af de musehuller de har lånt. De kommer ud, når der er otte-ni grader.

De kan finde lidt føde i form af hasselranker og piletræets gæslinger. Om natten skal de dog stadig passe på nattefrosten.