Familien Andresen holder børnene hjemme, selv om de også arbejder: -Det fungerer herhjemme

Alligevel har familien Andresen fra Aabenraa valgt at holde deres børn hjemme, samtidig med at de arbejder hjemmefra.

Eva Jacobsen Andresen er ergoterapeut og arbejder fast hjemmefra, imens hendes mand, Martin Lyngkjær Andresen, er civilingeniør og arbejder hjemmefra på grund af coronasituationen.



Ikke mere pres



- Vi vil ikke lægge mere pres på institutionerne end højest nødvendigt. Vi har mulighed for at have børnene hjemme og få dagen til at hænge sammen. Nu må vi hjælpe hinanden alle sammen, siger Eva Jacobsen Andresen, og Martin Lyngkjær Andresen supplerer:

- Vi har ikke lyst til at aflevere børnene og udsætte os selv og dem for øget smitterisiko. Det fungerer herhjemme med arbejdet og børnene. Det her kan vi gøre så længe, der er behov.

Lidt utrygge



Karin Bremer, formand, lederbestyrelsen, BUPL Sydjylland, fortæller, at der i hendes institution, Kildemosen i Kolding, lige nu kommer cirka 70 procent af de børn, der plejer at komme, når verden ellers er corona-fri.

- Personalet er lidt utrygge ved, at det private forsamlingsloft nu er nede på fem personer, mens vi på arbejdet må være mange sammen. Vi møder jo mange forældre. Vi tænker, var der måske nogle flere, der havde mulighed for at holde deres børn hjemme?