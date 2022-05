Første dispensation givet: Nyt anlæg skal sætte gang i den grønne omstilling

Men betyder det så, at man skal se nærmere på den lov, der indtil nu har holdt tilladelserne tilbage?

- Jeg afviser ikke noget. Det afgørende er, at vi sikrer rammerne for, at vi kan sætte flere solceller og vindmøller op. Det er vigtigt i forhold til klimaforandringerne og at frigøre os fra russisk gas, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.

For efter et vigtigt skridt er taget med dagens dispensation, afviser borgmesteren i Aabenraa Kommune ikke, at der kommer flere til.

- Det kommer ikke alle steder, men en kommune af vores størrelse, som er niende største i Danmark, så vil der nok godt kunne være en 3-4 stykker mere, siger Jan Riber Jakobsen.