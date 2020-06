Løbende børn samler penge ind til kritisk syge

I Bovrup syd for Varnæs havde børn og voksne søndag formiddag snøret løbeskoene. To kvinder og fire piger var trukket i løbetøjet, og med et gult startnummer på maven deltog de i Team Rynkeby Hjemmeskoleløbet.

Ove Pedersen er medlem af Team Rynkeby Sønderjylland, og til dagens løb udførte han opgaven som følgebil på sin gule racercykel.

Han havde samlet det seksmand stort hold, og selvom der kun var løbere og nogle få tilskuere til dagens løb, så var de ikke alene. I hele landet bakkede forskellige afdelinger af Team Rynkeby og enkeltpersoner nemlig op.

- Alle deltagere i dag har løbet til fordel for Børnelungefonden. Vi samler normalvis ind til dem til vores skoleløb, men grundet coronakrisen kunne det ikke lade sig gøre i år. Derfor er der i stedet blevet lagt op til, at man kunne afholde sit eget mikroløb, siger Ove Pedersen fra Varnæs.

Der blev løbet 65 kilometer i alt til dagens løb. Foto: Anne Bolding, TV SYD

Sponsorater

Hjemmeskoleløbets deltagere havde mulighed for at løbe i enten 30 minutter eller en time. I Bovrup løb holdet i en time, og det blev til 65 kilometer i alt.

For hver gang publikum blev passeret, fik løbsdeltagerne en streg, der indikerede, hvor mange runder og kilometer, de hver især havde løbet.

Stregerne skulle bruges til at gøre regnskabet op for de mikrosponsorater, hver af deltagerne havde samlet sammen inden løbet. Ove Pedersen tvivler ikke på, at de indsamlede penge falder på et tørt sted.

- I Team Rynkeby kunne vi jo have lænet os tilbage og sagt, at det var ærgerligt, der ikke blev penge til Børnelungefonden dette år, men sådan er vi ikke. Jeg er sikker på, at Børnelungefonden er afhængige af de penge, som vi kan samle sammen under Hjemmeskoleløbet, så derfor er det vigtigt, at vi har lavet dette alternativ, siger han.

Anderledes heppekor

Under normale omstændigheder afholder Team Rynkeby hvert år et landsdækkende skoleløb. Det oprindelige løb i år havde næsten 90.000 skoleelever fra 295 skole, som skulle have samlet penge ind til kritisk syge børn.

Oplevelsen var derfor anderledes for to af pigerne, der deltog i løbet i Bovrup søndag formiddag.

- Løbet var lidt underligt, fordi vi jo plejer at være på skolen, siger 11-årige Sia Aagaard Holm, og hendes veninde Line Lauritzen Moldt på 10 var enig.

- Det var mærkeligt, at det ikke var ens klassekammerater, der heppede på en, men bedsteforældre og familie.

Ove Pedersen håber dog, at han kan give Sia og Line den fulde pakke næste år.

- Vi kunne jo håber på, at vi næste år igen kan komme ud på skolerne, for vi ved, der er mange, som gerne vil deltage, siger han.

Læs også 100.000 skoleelever løber penge ind til børns lunger