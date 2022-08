Nyt computerspil foregår i Sønderjylland

- Vi oplever, at der er rigtig mange 25-45 årige, som er interesseret i spil som disse. De er ikke interesseret i klichéer, som man tit kan se i mainstream spilproduktioner med mange eksplosioner blandt andet, fortæller han.

International interesse

Hans Skovfoged har været meget overrasket over den omtale, som spillet har fået, men den originale fortælling er noget, som Danmark har et godt ry for ifølge spilekspert Thomas Bense.

- At et spils historie foregår på dansk jord, det er meget stort. Danmark har et godt for at lave indiespil. Derudover har vi har et godt ry for originalitet på det internationale marked. Det er ikke en direkte sammenligning, men man kan drage nogle paralleller til de danske dogmefilm i 90'erne, som også fik bred international opmærksomhed, fortæller han.



Spillet udkommer på spilportalen Steam og Nintendo Switch 1. september.

Til foråret vil der udkomme undervisningsversion af spillet rettet mod elever i folkeskolen og gymnasiet.