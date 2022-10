Person barrikaderede sig på værelse under indbrud

Politiet oplyser, at en patrulje var på stedet cirka fem minutter efter, at de blev sendt.

De fik fat i de to gerningsmænd, som var henholdsvis 18 og 17 år gamle. Sidstnævnte var i besiddelse af en kniv og blev derfor udsat for peberspray.

- Vi ser med stor alvor på sagen. Det er en meget ubehagelig oplevelse for en borger at blive udsat for en sådan hændelse og vi er glade for, at vores patrulje kunne være fremme så hurtigt og straks pågribe gerningsmændene. Det giver en tryghed både for den forurettede og for andre borgere, udtaler politikommissær Thomas Berg.

Ikke et røveri

Anklagemyndigheden har vurderet, at de to gerningsmænd ikke skal fremstilles i grundlovsforhør, da der ikke vurderes at være juridisk grundlag for en fremstilling.