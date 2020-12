Polske mænd stoppet ved grænsen med falske covid-attester

Fire af mændene blev tirsdag anholdt på motorvejsgrænse-overgangen ved Frøslev, mens en femte polsk mand sigtes for at have forsynet de andre med de angiveligt falske papirer.

I grundlovsforhøret ved Retten i Sønderborg onsdag eftermiddag erkendte den femte mand at stå bag leverancen af de falske attester, mens de fire andre nægtede sig skyldige.

Mændene er sigtet for dokumentfalsk, og det skal ifølge politiet være sket under skærpende omstændigheder, fordi lovovertrædelsen har sit udspring i corona-situationen. Når det er tilfældet, kan straffen blive hårdere end normalt.

Accepterede varetægtsfængsling

Dommeren vurderede, at der var grundlag for at varetægtsfængsle alle fem i fire uger frem til den 30. december. En kendelse, som ingen af de fem valgte at kære til Vestre Landsrets afgørelse,

Falske covid-attester er et nyt fænomen, mens politiet ved grænsen adskillige gange har afsløret, at udlændinge forsøgte at komme ind i Danmark på falske arbejdskontrakter.