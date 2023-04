Projekter i Syd- Og Sønderjylland får millioner i ny finanslov

1800 nye vinduer

Der er mange projekter, at kaste sig over i Frøslevlejren. Her skal blandt andet skiftes op mod 1800 vinduer i den gamle fangelejr. Det skal blandt andet være med til at sikre at opvarmningen er CO2 neutral.

- Vi har lavet en udviklingsplan for, hvordan vi griber projekterne an. Pengene skal bruges på bygningerne. Vi vil gerne sikre, at vi har et familie center fremover, understreger Jan Riber Jakobsen (C).