Strikkeentusiaster markerer pride-dagene i Aabenraa

Seks træer langs Nørreport i Aabenraa har fået trøjer på. Det har de fået i forbindelse med afholdelse af den første pride i byen. Lokale strikkeentusiaster har bidraget med at strikke farvestrålende "sokker" til træerne.

- Da jeg så, at vi fik Sønderjyllands første pride til Aabenraa, synes jeg, at vi skulle være med til at gøre opmærksom på det, siger Majbritt Høy Nissen, der er indehaver af garnbutikken Knit Happens.

Så hun annoncerede i et nyhedsbrev, at alle der ville kunne bidrage.

- Der gik 20 minutter, så havde den første meldt sig, fortæller hun.

Én af dem der har givet et stikket bidrag til de mange meter udsmykning, er Anne Mandrup Wind Kristensen. Hun er netop blevet student, og så har hun et hjerte, der banker for mangfoldighed.

- Det betyder meget for mig personligt, at vi favner mangfoldighed. Der er jo f.eks. ingen heteroseksuelle der har oplevet, at deres forældre er blevet vrede over, at de er heteroseksuelle. Det sker stadig for homoseksuelle, eller biseksuelle eller transeksuelle, siger Anne Mandrup Wind Kristensen.