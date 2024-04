Svinedødelighed er et stort problem, men landmand har måske knækket kurven

Skiftet til den nye avlslinje har betydet, at søernes dødelighed er faldet fra 16 til seks procent. Og dødeligheden blandt smågrisene er gået fra 16 til 10 procent.

Avl og dyrevelfærd

De flotte tal er også kommet fødevareminister Jacob Jensen (V) for øre.



Derfor aflagde ministeren mandag besøg på gården for at se, hvordan man arbejder med at avle mere robuste grise.

- Vi har jo netop i den dyrevelfærdsaftale, vi indgik tidligere på året peget på, at avlsmateriale er et af de steder, vi skal arbejde videre med, sagde ministeren under besøget.

- Det avlsmateriale, som Claus arbejder med, har allerede vist sit værd. De tal, som han kan dokumentere, viser, at dødeligheden er markant mindre end det, man har set i andre stalde. Det er en inspiration, som jeg tager med videre, sagde Jacob Jensen.