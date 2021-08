Team Grænzland ramte København efter 900 kilometer i sadlen for mindretallenes sag

Team Grænzland ankom torsdag eftermiddag til København efter omkring 900 kilometer fordelt på lt i seks etaper på vejen fra den tysk-danske grænse via Berlin.

Formålet med at trampe i pedalerne på de tyske og danske veje har været at øge opmærksomheden i begge lande omkring det dansk-tyske grænseland og de to mindretal.

Team Grænzlands medlemmer kommer fra det tyske mindretal i Sønderjylland, fra det danske mindretal i Sydslesvig og andre deltagere fra både Danmark og Tyskland.

- Det har været en vellykket tur trods både regn og modvind. Alle gennemførte uden uheld. Vores mission med at tiltrække os opmærksom er lykkedes både i Berlin og København samt undervejs på etaperne undervejs, siger teamkaptajn (og BDN generalsekretær) Uwe Jessen, der fredag slapper af med ømme cykelben.

I København blev Team Grænzland modtaget af både Tysklands ambassadør i Danmark Pascal Hector og Folketingets 3. næstformand Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre.

Rasmus Helveg Petersen, understregede i sin velkomsttale, at den rejse, der nu er gennemført, "afspejler samarbejde, gensidig respekt og forståelse blandt de mennesker, der bor og bor i grænseområdet."



Den tyske ambassadør Pascal Hector understregede teamets betydning som et eksempel på det tætte og tillidsfulde samarbejde i grænseområdet.

Det tyske mindretals formand Hinrich Jürgensen var en af deltagerne på Team Grænzland - og som en stor del af de øvrige på turen, var det første gang, at han gennemførte så lang en distance på cykel..