Trodser tendens: Frivilligheden blomstrer ved Kliple' Mærken

Den gamle netværksøvelse med nogen, der kender nogen, er det, der skal redde foreninger, der har brug for frivillige, lyder det fra Helle Hygum Espersen, der er chefanalytiker ved Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd (VIVE).

- Det bedste råd man kan give er, at nogen skal prikke nogen, som prikker nogen, som prikker nogen. Langt de fleste bliver frivillige, fordi de bliver spurgt. Det er ikke nok at lave et par opslag, og så vælter det ind, lyder det fra hende.

Men det er ikke bare ligetil, siger Lars Skov Henriksen, ekspert i frivilligt arbejde og professor ved Aalborg Universitet.

- Samfundet kræver mere af os, og vi skal forhandle vores tid meget mere i dag end førhen. Foreningerne kan ikke regne med, at der står frivillige på spring, for de har engageret sig andre steder i coronapausen, og det kræver en fleksibilitet fra foreningerne, hvis de skal have dem tilbage, siger han.

Frivillige Danmark består

Ifølge VIVE havde 40 procent af danskerne arbejdet som frivillig i 2020, der var det første år med corona. Der sket et lille fald i frivillige, men det er kun midlertidigt, tror Helle Hygum Espersen.

- Der er ikke noget, der tyder på at frivilligheden er truet. Men det kræver hårdt benarbejde for foreningerne og organisationerne at genopbygge de relationer og fællesskaber, som de har mistet, og så tror jeg på, at det vender igen, siger hun.