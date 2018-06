Billedgalleri: Syd- og sønderjyske roligans sætter gang i VM-festen

Med en sejr over Peru har Danmark fået en perfekt start på VM i fodbold. De syd- og sønderjyske fodboldrooligans var klar til fodboldfest.

VM er i gang og vi har samlet lidt billeder fra og af jer, der sidder hjemme i stuerne eller ude ved en storskærm for at støtte de danske drenge, når de løber på banen i Rusland. Se billederne øverst i denne artikel.

Har du selv et fedt VM-billede, så må du meget gerne sende det til os på tvsyd@tvsyd.dk og skriv, hvor billedet er taget. Så kan det blive en del af galleriet sammen med de andre rød hvide fodboldfans.

Klik her og se, hvor du kan se landskampene på storskærm. Danmark vandt sin første kamp mod Peru, og møder Australien i sin anden kamp torsdag d. 21 klokken 14. Den tredje gruppekamp er tirsdag den 26. juni mod Frankrig klokken 16.00.

Allan Simonsen og John Sivebæk fra Vejle er to af danske fodboldspillere, der har prøvet at være med til et VM for Danmark, her kan du læse, hvordan de skal følge slutrunden.

Kan du huske da Danmark var med til VM for første gang i 1986? Vi har fundet et indslag fra dengang frem fra arikivet, som du kan nyde lige her. Det er et sjovt tilbageblik kan vi hilse at sige.

Men er alt det med fodbold ren volapyk for dig, men vil du alligevel gerne følge med? Så kan du læse en lille guide til, hvordan du følger med i samtalen her.