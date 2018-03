Flytning af hangar skaber glæde hos naboerne

Borgerne omkring Flyvestation Skrydstrup er glade for, at Forsvaret nu har lyttet til deres protester

Forsvarsministeriet har valgt ændre placeringen på flyhangaren til de nye F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Det betyder blandt andet, at færre borgere vil blive generet af støj fra flyene, end hvis ministeriet havde holdt fast ved den oprindelige placering.

Det skabte naturligvis glæde hos naboerne til flyvestationen, da nyheden kom frem. En af dem, der har kæmpet for en ny placering er Agnes Rosenlund, der er næstformand for Flyvestation Skrydstrups Naboer.

- Jeg blev rigtig glad. Jeg havde svært ved at se, at de kunne gøre andet, det var jo Forsvaret, vi kæmpede mod. Så det var ikke godt at vide, hvad beslutningen ville blive, men jeg er rigtig glad på Skrydstrups vegne, siger hun til TV SYD

Hun havde ikke forventet, at sagen ville tage den drejning, den nu har gjort.

- Jeg synes, det var meget op ad bakke i starten. Vi prøvede at starte pænt ved at skrive til politikerne, og de reagerede overhovedet ikke. Men da vi fik medierne med, begynde der at ske noget, og vi fik råbt så højt, så nogen begyndte at lytte med. Forsvaret begyndte også at høre, at der nok var et eller andet galt i den måde, man havde håndteret det på, siger Agnes Rosenlund til TV SYD.

Tidligere på aftenen fortalte Forsvarministeriet, at det var Agnes Rosenlund og de øvrige borgeres protester, der fik ministeriet til at ændre placeringen, læs her.