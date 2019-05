Analytiker: Grænsekontrol vil ikke afgøre folketingsvalget

Grænsekontrollen er ikke et praktisk problem i hverdagen. Derfor vil flertallet ikke droppe den, mener politisk analytiker.

Flertallet af vælgerne i Sydjyllands Storkreds ønsker at bevare grænsekontrollen. I hvert fald hvis man ser på resultaterne fra Megafons undersøgelse, som TV SYD og TV 2 og har bestilt.

TV SYDs politiske analytiker Kim Dahl Nielsen mener, at vælgerne ikke oplever, at grænsekontrollen i sig selv er et praktisk problem.

- Der er derfor heller ikke den store politiske debat om lige det emne. Socialdemokraterne på Christiansborg støtter også op om grænsekontrollen, så debatten er gledet ud. De radikale og Enhedslisten forsøger at holde liv i debatten. Men den er ikke så aktuel, da det har vist sig at grænsekontrollen ikke opleves som et praktisk problem. Men dog har den stadig en symbolsk betydning for bl.a. mindretallene på begge sider af grænsen.

Han mener, at Enhedslisten og Radikale Venstre har nogle argumenter. Flygtningestrømmen er aftaget, og det er dyrt at have folk på grænsen, men han tror ikke, det kommer til at rykke noget i valgkampen.

Skepsis mod fremmede

Generelt mener Kim Dahl Nielsen, at der er større skepsis mod flygtninge, østeuropæere og faktisk også tyskere, jo tættere man bor på grænsen, og jo længere man bor fra de større byer.

- Hvis du bor i områdets større byer, oplever du ikke flygtninge som et problem, hvorimod at man på landet måske er mere bange for at miste det, man har.

Dansk Folkeparti foreslår, at der også skal laves grænsekontrol ud af landet, men den holdning, tror Kim Dahl Nielsen ikke, kan samle flertal.

- Det er der ikke opbakning til for tiden, og det er ikke en stramning, de andre partier vil være med til.

At der ikke er opbakning fra de vælgere, der stemte socialdemokratisk i 2015, forklarer analytikeren med, at der er sket en ændring siden. Socialdemokraterne har flyttet sig de seneste fire år og accepterer det, nogen kalder symbolpolitik.