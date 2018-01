H.P. Geil: Vi er ikke utilfredse

Haderslev borgmester er ikke utilfreds, som han udtrykker det. Haderslev fik ingen nye arbejdspladser i denne omgang, men har fået for kort tid siden.

Der blev ingen nye arbejdspladser til Haderslev i denne omgang af regeringens udflytningsplaner. Men for en lille måneds tid siden blev det besluttet, at der skal ansattes 83 skattefolk i Haderslev som et led i styrkelsen af SKAT.

- Vi er ikke utilfredse. Vi har rigtigt mange statslige arbejdspladser i Haderslev, siger H.P.Geil,borgmester, (V), Haderslev.

Læs også Skat vil ansætte 80 nye medarbejdere i Haderslev