Julemiddag klokken 14 og ingen risalamande: Torben Chris går på kompromis med juletraditionerne for logikkens skyld

Gaveræs giver kun mening for børnene

En anden af de traditioner, der for alvor hører julen til er gaverne. Og for så logisk tænkende et menneske som Torben Chris, så giver det ikke meget mening, at vi alle sammen bytter 500-kronesedler juleaften. I hvert fald ikke, så længe det gælder de voksne.

- Jeg synes det giver så meget mening for børnene at de kan have en ekstra dag om året til at ønske sig noget. Men som voksen køber man det jo bare, hvis man mangler noget, så man skal nærmest afholde sig selv fra at købe visse ting, så man har noget at ønske sig, siger Torben Chris.