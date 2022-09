Knud Erik samler metal for hundredtusinder kroner og redder dyr

Frivillig indsamling

Det er flere år siden, at Knud Erik Terkelsen begyndte med at samle ind. Hans hustru Mona Terkelsen gjorde rent på kattehjemmet, og nu bruger de begge flere timer på stedet.

- Vi hjælper så meget, vi kan. Det gør, at de stakkels katte kan få et ordentligt liv, siger han.

Det hele er frivilligt arbejde og pengene hjælper med at dække medicin, rengøringsmidler og andre nødvendige udgifter.

- Jeg har et for stort missehjerte til at lade være, siger Knud Erik Terkelsen med et stort smil.

Han er ikke den eneste, der har et bankende hjerte for katte. Mange hjælper nemlig med at samle dåser sammen, og når de er klar til afhentning giver de besked.

- De kan lige så godt bruges fornuftigt, og vi er så glade for, at Knud Erik kommer og henter, siger Monica Carstensen, der går mange ture for at samle dåser ind.