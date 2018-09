Kommune vil bryde fødekæde til bander

Trods udsigt til store besparelser vil kommune holde fast i forebyggelse mod kriminelle bander.

Selv om Esbjerg Byråd lige nu er i gang med at finde besparelser på 443 mio. kr., er der bred politisk vilje til at holde fast i de gode, forebyggende tiltag, som skal stoppe fødekæden til nye kriminelle bander. Det sagde borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmusen (V), torsdag aften i TV SYD.

Den verserende bandekonflikt i byen har betydet, at politiet har omdannet store dele af byen til en visitationszone.

15 fængslet

Indtil nu er 15 personer fængslet. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi handler konflikten om byens narkomarked foruden personlige fjendskaber. Bandemedlemmer har skudt på hinanden, stukket hinanden med kniv og påkørt hinanden med biler.

- Jeg fornemmer, at der er bred politisk vilje til at vi holder fast i de gode, forebyggende tiltag, der er i området, hvor bandekonflikten har sit udspring, sagde Jesper Frost Rasmussen.

Et hus for alle

- Det er først og fremmest forældrenes opgave, siger Susanne Rønne. Foto: Andreas Peter Als

Bydelshuset Krydset midt i konfliktområdet på Stengårdsvej er en del af kommunens indsats for at bryde fødekæden til de kriminelle bander. Huset rummer bl.a. vuggestue, fritidshjem, træningscenter, vicevært, boligforening og politi. Det betyder, at alle i kvarteret har et ærinde der, og som den eneste i kommunen holder fritidsklubben åbent alle ugens dage, det er gratis, og det har tredoblet antallet af unge fremmødte.

Huset har også tilknyttet konfliktmæglere, og der holdes forældremøder om opdragelse og dannelse.

- Men det er først og fremmest forældrenes opgave, siger leder af bydelsprojektet, Susanne Rønne.

- De er der døgnet rundt, det er vi andre ikke, siger hun.

