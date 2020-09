26-årig mand varetægtsfængslet for at have overtrådt opholdsforbud

En 26-årig mand, der bor i Bramming, er onsdag ved et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg varetægtsfængslet i knapt fire uger.



Den 26-årige mand er sigtet for at have overtrådt sit treårige opholdsforbud i Esbjerg by tre gange på få måneder.



Manden fik opholdsforbud i forbindelse med en fængselsdom i juni 2020 for bandekriminalitet.

Læs også Bandlyst fra hjembyen, når fængselstraf er udstået

Den sigtede indrømmer to af forholdene, men nægter et tredje forhold. Han har ikke kæret varetægtsfængslingen.



Opholdsforbuddet dækker postdistrikterne 6700, 6705, 6710 og 6715 i Esbjerg.



Muligheden for at meddele et opholdsforbud i forbindelse med domme for bandekriminalitet blev vedtaget af Folketinget i 2017.