- Røgfrie legepladser er et klart signal om, at børn og røg ikke hører sammen, og at vi som kommune tager ansvar for børns sundhed. Røgfrie udearealer handler om, at alle skal kunne bevæge sig udendørs uden at blive udsat for tobaksrøg, siger Kristian Beuschau, der er næstformand for Teknik-, By- og Boligudvalget.



I forvejen er alle Sønderborg Kommunes folkeskoler samt kommunale arbejdspladser røgfrie.