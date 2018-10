Nye skilte advarer om forureningen i Grindsted

Onsdag formiddag blev der sat skilte op ved banegravsdepotet i Grindsted med advarsel om, at det er et forurenet område, hvortil der ikke er adgang.

Skiltene er sat op fire steder ved de mest naturlige indgange til det 400 meter lange depot, der blev brugt af det tidligere Grindstedværket til at deponere affaldsprodukter fra virksomhedens produktion i perioden 1934-62.

Der har også tidligere været skiltet med advarsler om at færdes på området. Disse skilte var opsat af det daværende Ribe Amt, men blev fjernet, da der blev lagt en halv meter ren jord ovenpå hele depotets areal og senere tilplantet med tornede buske for at formindske risikoen for fysisk kontakt med forurenet jord.

Skiltene er sat op fire steder ved depotet. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Når Region Syddanmark nu vælger at sætte skilte op ved banegravsdepotet, hænger det sammen med, at Styrelsen for Patientsikkerhed på regionens foranledning er kommet med en ny sundhedsmæssig vurdering.

Der sker fortsat en svag afdampning af forurenende stoffer i op til 60 centimeters højde, og det er en medvirkende årsag til, at Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at banegravsdepotet bliver skiltet.

- Vi har anbefalet regionen at sætte skiltning op ud fra et forsigtighedsprincip, da der er tale om forurenet jord. Har man opholdt sig i banegravsdepotet de senere år, skal man dog ikke være nervøs, da de forurenende stoffer hurtigt fortyndes af den omgivende luft, siger Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.

Banegravsdepotet er i privat eje, hvorfor der ikke er offentlig adgang til arealet.

Læs også Sådan har forureningen i Grindsted udviklet sig