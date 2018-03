Sammenhold skaber magi hos ungdommens teater

Ungdommens Teater i Vejle er for tredje år i træk nomineret til kommunens kulturpris.

“Sammenhold skaber magi" er mottoet hos Ungdommens Teater i Vejle. Her er 30 frivillige unge sammen om at lave gratis teaterforestillinger.

Og i dag er foreningen for tredje gang i træk nomineret til Vejle Kommunes kulturpris.

- Vi tager det som et kæmpe klap på skulderen bare at blive nomineret. Men selvfølgelig vil vi gerne vinde og håber, at tredje gang er lykkens gang, siger Youssef Agerbo Halabi, formand for Ungdommens Teater, til TV SYD.

Audition på lørdag

Teatret kunne sidste år fejre sin fem års fødselsdag, hvor det samtidig blev markeret, at der var blevet til 20 forestillinger siden begyndelsen i 2012.

På lørdag er der så audition til næste forestilling, som er en cafeaften med fem små forestillinger a 20 minutters varighed. Auditionen foregår i Xeneriet i Spinderihallerne i Vejle, hvor alle er velkomne.

- V håber, at der kommer nye folk på lørdag. Vi siger ikke nej til nogen. Som regel finder vi plads til alle i den nye forestilling, fortæller Youssef Agerbo Halabi, der i sin tid kom ind i foreningen som skuespiller.

Motto er kernen

Foreningens motto er sammenfattet i #sammenholdskabermagi og er kernen i foreningens virke.

- Vi vil lave godt teater og skabe et godt miljø for medlemmerne, det er vores mantra, siger formanden.

- Vi er en selskabsforening også, som så bare udmønter sig i teater. Så der er ingen, der høster noget, andet end erfaring og gode venskaber, tilføjer han.

Ungdommens Teater holder til i Ungehuset Værket på adressen Ved Vandværket 1 i Vejle.

