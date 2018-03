SF vil undersøge om forurening gør folk syge

Villy Søvndal foreslår undersøgelse, der skal imødekomme tvivl i Grindsted: Er vi mere syge på grund af forurening her?

Borgere i Grindsted bør undersøges for, om den massive forurening under deres by gør dem mere syge, end andre danskere. Og Region Syddanmark bør sørge for, at det sker.

Det foreslår SF’s Villy Søvndal i Region Syddanmark efter et velbesøgt borgermøde for nylig i Grindsted.

- Undersøgelsen skal be- eller afkræfte, om risikoen for eventuelle sammenhænge mellem den kendte forurening og borgernes sygdomme, siger Villy Søvndal.

- Mange borgere udtrykte stor bekymring for de sundhedsmæssige risici, som de muligvis udsættes for, og de taler om, at sygdomme som kræft og ASL, som er sclerose, tilsyneladende er overrepræsenteret i lokalområdet.

- Det bør Region Syddanmark gå foran og finde svar på. Det skylder vi folk i Grindsted, siger Villy søvndal.

Det bør Region Syddanmark gå foran og finde svar på. Det skylder vi folk i Grindsted. Villy søvndal, SF, Region Syddanmark

SF stiller forslaget, når Region Syddanmark holder regionrådsmøde den 30. april.

Undersøgelsen skal sammenfatte de eksisterende data, som findes på området, men Villy Søvndal vil ikke på forhånd udelukke, at der også er behov for at indsamle nye oplysninger.

- F.eks. tales der om, at antallet af spontane aborter er højere i Grindstedområdet end andre steder, men passer det, spørger Søvndal.

Villy Søvndal, SF, Region Syddanmark.

Han peger på, at udgifterne til undersøgelserne bør skaffes i fællesskab af Region Syddanmark, Grindsted Kommune og staten.

Selv om forueningen fra det daværende Grindstedværket er en af de allerværste i Danmark, så har tidligere undersøgelser ikke konstateret, at der skulle være belæg for SF's initiativ.

Læs også To undersøgelser: Ingen giftige dampe i husene