Skadestue holder sig klar: Første forårsweekend kan være farlig

Hold i ryggen, snitsår, og fald fra stier er bare noget af det, man forventer at skulle behandle på skadestuen i Esbjerg i denne weekend. Det gode vejr får nemlig havefolket igang i haven - og det er ikke ufarligt.

Her tidligt på havesæsonen vil vi typisk se folk med snitskader, øjenskader og folk, der er kommet til skade efter fald fra en stige. Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske, Sydvestjysk Sygehus

At foråret kan være farligt tænker ikke mange på, men det kan det altså være. Især hvis man skal på havearbejde i denne første forårsweekend med udsigt til sol og temperaturer på op mod 20 grader.

Det ved de alt om på skadestuen i Esbjerg. Her forventer de, at skulle behandle en del skader opstået i forbindelse med havearbejde.

- Folk glemmer, at de ikke har været i gang i flere måneder, og så kan der altså let opstå et hold i ryggen, som kræver behandling, siger Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske, Sydvestjysk Sygehus.

Det er i følge Christian Jørgensen årstidsbestemt, hvilke skader der sker flest af i forbindelse med havearbejde.

- Her tidligt på havesæsonen vil vi typisk se folk med snitskader, øjenskader og folk, der er kommet til skade efter fald fra en stige, siger Christian Jørgensen og fortsætter:

- Det er heller ikke usædvanligt at se folk, der kommer med smerter i brystet og i maven, og som bliver indlagt med mistanke om hjerteproblemer, hvor det så viser det sig, at det i stedet er overbelastning af muskulaturen efter alt for mange timers havearbejde, siger han.

Ifølge oversygeplejersken er skader efter motorsav og hækkesakse typisk først senere på havesæsonen, når der skal klippes hæk og beskæres buske.

