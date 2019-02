Touren kommer forbi takket være midtjyde

Vi får Tour de France til Syd- og Sønderjylland i 2021, men faktisk skal vi takke en herre fra Herning for at gøre den drøm til virkelighed.

En dag i 2012 fik Joachim Andersen sammen med tidligere cykelrytter Alex Pedersen en god idé. En idé, der kunne blive til noget stort i Danmark, men som også krævede mange af deres vågne timer.

Antallet af dage mellem idéen opstod i 2012, til den blev skudt afsted i onsdags, fortæller netop, hvor mange timer det har krævet at få idéen cyklet ud i det danske land.

Det er nemlig Joachim og Alex’ skyld, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i forgårs kunne bekræfte, at Tour de France i 2021 kommer til Syd- og Sønderjylland.

Det var en glad herningenser, der til aftenens udsendelse, mødte op på TV SYD. Foto: TV SYD

- Når man kommer over målstregen og kan række begge arme over hovedet, så glemmer man, at man har haft ondt i benene eller kramper undervejs, siger Joachim Andersen metaforisk om endelig at kunne løfte sløret for parrets hårde arbejde.

Cykelentusiast vil have alle med

Med Joachims tidligere titel som chef for cykelløbet Grand Prix Herning og med Alex’ mange kilometer i landevejscykling er der vist ingen tvivl om, at interessen for cykling er i top. Det var også disse to cykelmænd der lykkedes med at få Giro d’Italia til Danmark i 2012 – og efter det skulle en ny udfordring til.

Den udfordring er de nu også kommet i mål med, og sammen med resten af den danske befolkning kan de om cirka to og et halvt år så se tour-deltagere ræse afsted – med egne øjne og ikke gennem fjernsynet. Og med så god tid til arrangementet løber af stablen, håber Joachim, at både privatpersoner, kommuner og virksomheder vil være med til at gøre turen gennem Danmark helt speciel:

Når man kommer over målstregen og kan række begge arme over hovedet, så glemmer man, at man har haft ondt i benene. Joachim Andersen, idémand bag Tour de France til Danmark, Herning

- De er klart med til at sætte fingeraftryk på det billede, der skal tegne sig, når man skal se det i 190 lande rundt om i verden, siger Joachim Andersen.

- Det er et spørgsmål om at deltage aktivt på den måde, at man får udsmykket, hvad man kan udsmykke. Både privatpersoner, landmændene, og så vil det være helt oplagt at bruge Dybbøl Mølles vinger, nævner den idérige herningenser.