Tre måneder mere til at redde VUC Syd

Det midlertidige styre på VUC Syd har fået tre ekstra måneder til at få styr på uddannelsesinstitutionens fremtid.

Oprindeligt skulle dommen for VUC Syds fremtidige færden falde på mandag, men nu har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) sammen med det midlertidige styre besluttet at forlænge arbejdet til den 15. januar 2019.

- Det betyder, at når vi går fra tre uger til tre måneder, så giver det selvfølgelig en helt anden mulighed for at gå meget mere grundig til værks, siger formand for det midlertidige styre, Laust Joen Jacobsen, til TV SYD og fortsætter:

- Vi har kunne grave et spadestik ned, men for at finde kvalificeret muligheder skal vi et par spadestik dybere ned.

Det midlertidige styre har ønsket forlænget arbejdstid på grund af en række udfordringer. Blandt andet med at få fat i den nødvendige information om økonomien, og samtidig skal det faldende fremmøde af elever og de store bygninger vurderes.

Dog skal det midlertidige styre give en status til Undervisningsministeriet den 30. november i år.

VUC Syd-sagen kort fortalt

Den 11. september afsatte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) bestyrelsen på VUC Syd og indsatte et nyt midlertidigt styre. Det skete på baggrund af et massivt overforbrug på VUC Syd, der har givet uddannelsesinstitutionen en kritisk økonomisk status, som det midlertidige styre nu forsøger at udbedre.

Den 27. september fik den midlertidige styre bevilliget et lån på 5,5 millioner af STUK, så uddannelsesinstitutionen kan fortsætte sin drift. Og nu har de altså fået forlænget fristen for tilbagemelding til STUK.

Sagen startede helt tilbage i juni 2017, hvor Radio24syv bragte historier om overforbruget. Læs om hele forløbet her.