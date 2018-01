Vagtlæger siger op på stribe

61 vagtlæger har nu opsagt deres stilling i Region Syddanmark, efter de er blevet tvunget til at betale et gebyr på 4.000 kroner for blive registreret som selvstændigt behandlingssted.

Den ene vagtlæge efter den anden har valgt at opsige deres job i Region Syddanmark. Kort før jul skrev vi her på TV SYD, at 13 vagtlæger havde valgt at sige stop - Det tal er nu nået op på 61, skriver Ugeskriftet.dk.

Opsigelserne er en reaktion på, at lægerne fra 1. januar er blevet pålagt at betale et årligt gebyr på 4.000 kroner for at blive registreret som selvstændigt behandlingssted.

Vagtlægechef Ole Holm Thomsen har tidligere været ude og kritisere gebyret.

- Det her kan ikke undgå at få betydelige konsekvenser for vores vagtplanlægning, siger vagtlægechefen.

I 2016 besluttede Folketinget at indføre gebyret. Indkomsten herfra skal bruges til at finansiere tilsyn, der har til formål højne patientsikkerheden.

Ole Holm Thomsen har overfor Styrelsen for Patientsikkerhed argumenteret for, at den enkelte vagtlæge ifølge ham ikke er et selvstændigt behandlingssted.

- Ret beset er det Lægevagten, der burde registreres som behandlingssted, lige så vel som min praksis er et behandlingssted. Det giver jo ikke mening at lave en kontrol på Rikke Petersen, som er vagtlæge, for hun har bare sin lægetaske og kører ud til de lokaler, der nu engang forefindes, siger Ole Holm Thomsen.

Ifølge Ugeskriftet har Styrelsen for Patientsikkerhed afvist at ændre sin beslutning om at opkræve gebyret.