Vejen Kommune: At fjerne vejen er spild af borgernes penge

Vagn Sørensen fra Vejen Kommune mener, det er en fuldstændig utopi at tro, at Skovgårdsvej skal fjernes. Det er nemlig spild af borgernes skattepenge.

- Samfundsmæssigt er det fuldstændig utopi at tro, at vejen skal fjernes. Det er spild af skatteborgernes penge, og vi i byrådet er altså sat i verden for at forvalte borgernes penge på bedst mulige vis. Det synes jeg, at vi gør her.

Sådan siger Vagn Sørensen (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Vejen Kommune.

Det stod klart allerede fra dag ét, at Skovgårdsvej er i flest mulige borgeres interesse. Vagn Sørensen, formand, teknik- og miljøudvalget, Vejen Kommune

Han var torsdag morgen mødt op til åstedsforretning ved den omstridte Skovgårdsvej, og han fortæller, at kommunen vil fortsætte med sine planer om at ekspropriere jorden og dermed genåbne den omstridte Skovgårdsvej.

Stor almeninteresse

Når et areal skal eksproprieres, er det nødvendigt, at sagen har stor betydning for mange mennesker. Det mener Vagn Sørensen gør sig gældende i sagen om Skovgårdsvej.

- Det stod klart allerede fra dag ét, at Skovgårdsvej har almeninteresse og derfor kan eksproprieres, siger Vagn Sørensen.

Hvad betyder eksproriation? - Ekspropriation betyder tvungen afgivelse af ejendomsret til sin ejendom eller til en del af ejendommen.

- Hvis et byggeri - for eksempel et vejbyggeri - er af almen interesse for landets borgere, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet. - Lodsejeren, der bliver eksproprieret, har ret til erstatning. Kilde: Vejdirektoratet Se mere

Han påpeger, at det ville være unaturligt, hvis ikke kommunen tog hensyn til samfundets interesse, når de beslutter at anlægge nye veje.

- Etableringen af Skovgårdsvej var en oplagt mulighed til at forbedre infrastrukturen i området.

Sagen har stået på siden 2012 - i første omgang blev jorden til vejen eksproprieret, i forbindelse med at Banedanmark skulle elektrificere banestrækningen, men Højesteret afgjorde den 10. september, at ekspropriationen af Martin Lund Madsens jord ikke holder med hjemmel i lov om elektrificering.

- Havde vi dengang vidst, at lovgivningen, som blev brugt, var ulovlig, så havde vi selvfølgelig lavet vejen efter vejloven. Så ville der i dag ligge en vej uden problemer overhovedet, fortæller Vagn Sørensen.

Ny retssag på vej

Martin Lund Madsen har anlagt sag mod både Banedanmark og Vejen Kommune for at få afgjort, hvem der skal fjerne vejen. Den sag skal for Retten i Esbjerg i nærmeste fremtid.

- Alle borgere, der bliver udsat for ekspropriation, har ret til at klage og få sagen afprøvet ved retten. Jeg har stor tillid til det danske retssystem, så derfor afventer jeg med sindsro rettens afgørelse, siger Vagn Sørensen.