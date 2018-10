Naboer til kampfly: - Vi har fortjent en fair behandling

Få overblik over F-35 sagen fra start til slut i tidslinje.

Det er svært at føre en samtale i haven hos ægteparret Søren Karst og Mette Lysbeck. Deres ejendom på Lilholtvej ligger klos op ad Flyvestation Skrydstrup, hvor F-16 kampfly dagligt letter og lander i timevis blot 800 meter derfra.

- Vi er meget frustrerede over, at vi ikke får noget svar på, om vi skal blive her eller ej. Allerede nu har vi utroligt meget støj, fortæller Mette Lysbeck, der på et borgermøde 6. december - altså om to måneder - forventer at få mere afklaring om støjmålinger og eventuel kompensation til de Skrydstrupborgere, der kan se frem til endnu mere støj fra kampfly, når det nye og mere larmende F-35 skal afløse F-16 flyene.

- Vi håber at få en fair behandling. Det synes vi, at vi har fortjent. De skal da opføre sig pænt over for os, siger hun med reference til Forsvarsministeriet og politikerne.

Uafklarethed giver stress

Ægteparret er ikke de eneste borgere i området, som gerne vil have svar på, hvordan fremtiden i den lille sønderjyske by vil forme sig efter de 22 nye kampflys indtog.

- Det er jo altid stressende at være i en situation, hvor ens fremtid er uafklaret, siger Agnes Rosenlund til TV SYD.

Hun er næstformand i foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, der har til formål at arbejde for acceptable levevilkår for Flyvestation Skrydstrups naboer og at yde hjælp til medlemmerne i forbindelse med støjproblemer eller erstatninger i forbindelse med anskaffelsen af de nye kampfly.

- Vi går dagligt og ved ikke, hvordan vores hverdag ser ud om nogle få år. Om man skal forlade ens livsdrøm eller om man bliver nødt til at bo i en støj, man reelt ikke kan bo i, siger hun.

F-35 afløser udtjent F-16

Egentligt skulle de aldrende F-16 kampfly allerede have være udskiftet i midten af nullerne, men så kom finanskrisen.

De nu udtjente F-16-fly udfases i 2024, når forsvaret har nok afløsere i de nye F-35-kampfly. Danmark begyndte i 1980 at benytte F-16 som afløser for F-100, der havde været i dansk tjeneste fra 1959.

