Landets rigeste familie begyndte arbejdet på ny bydel med et løfte

Mange er de tårer, som hestefolket har udgydt over lukningen af det, der var dansk travsports største bane i 2021. Men efter at have kæmpet for livet i en del år, var det endegyldigt slut for den gamle travbane. Kirkbi overtog hele herligheden for 58 millioner kroner.

I stedet for heste vil der om føje år løbe glade børn rundt i naturområdet inde midt i det, der skal blive en ny bebyggelse i Billund. I dag blev byggeriet skudt i gang med en skovl.