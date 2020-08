Legoland fyrer hver femte medarbejder

Coronakrisen har for alvor sat sit præg på Billund. I dag tager byen endnu et slag, da Legoland nedlægger 45 stillinger. I alt er der cirka 250 fuldtidsansatte i forlystelsesparken, og det betyder, at knap hver femte medarbejder er blevet fyret. Det er kun fastansatte i parken og på hotellerne, der torsdag er blevet opsagt.

Årsagen er de manglende gæster under den tvungne nedlukningen og dermed også den manglende indtjening. Parken skulle have været åbnet den 28. marts, men det blev på grund af coronakrisen ændret op til flere gange. Det betød, at parken først åbnede igen den 8. juni.

2020 har indtil nu været et meget svært år for Legoland. De mange restriktioner har gjort det svært for os at drive vores forretning, og der har i år været langt mellem de udenlandske turister, som plejer at udgøre halvdelen af alle besøg i Legoland. Christian Woller, direktør, Legoland

- 2020 har indtil nu været et meget svært år for Legoland. De mange restriktioner har gjort det svært for os at drive vores forretning, og der har i år været langt mellem de udenlandske turister, som plejer at udgøre halvdelen af alle besøg i Legoland. Der er fortsat stor usikkerhed omkring, hvilke restriktioner vores drift vil være underlagt til næste år, samt om turisterne kan og vil komme til Danmark. Derfor er vi nødt til at foretage ændringer i vores organisation nu for at nedbringe omkostningerne, siger Legolands direktør Christian Woller i en pressemeddelelse.

Læs også Legoland varsler medarbejdere om stor fyringsrunde

Direktør: Fokus er på at hjælpe de berørte medarbejdere

I starten inviterede Legoland kun 1.500 gæster indenfor. På en normal dag ville mere en 15.000 gæster gå igennem det karakteristiske åbningsparti. Siden da har parken dog øget kapaciteten, men de lukker stadigvæk ikke lige så mange ind som før.

Fyringsrunden blev varslet onsdag, men medarbejderne har først fået besked i dag torsdag, om de kunne beholde deres job eller ej.

- Lige nu er vores fokus på at hjælpe de berørte medarbejdere bedst muligt videre, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere i Legoland for den kæmpe indsats, de også har leveret i år, hvor intet har været som normalt, siger Christian Woller i pressemeddelelsen.

Opdateres...