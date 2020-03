Lufthavnschef glæder sig over hjælpepakke

I løbet af få dage vil 1.000 medarbejdere i Billund Lufthavn være uden beskæftigelse, når flyvningerne stort set stoppes.

I stedet for en fyreseddel er der nu udsigt til, at lønkompensationen til erhvervslivet fra regeringen vil betyde fortsat ansættelse.

- Jeg glæder mig over aftalen mellem regeringen og erhvervslivet, siger lufthavnsdirektør Jan Hessellund til TV SYD.

Han skal nu i gang med at forhandle en aftale med lufthavnens ansatte, hvoraf kun omkring 150 ansatte i luftfragtafdelingen vil have noget bestille den næste måned, mens op mod 1.000 andre af lufthavnens medarbejdere bliver arbejdsløse.

- Det her betyder, at vi kan beholde vores dygtige medarbejdere og være klar til hurtigt at komme i gang igen, når der er styr på coronasituationen. Det koster os stadig nogle penge - men det er den rigtige og bedste løsning, vurderer Jan Hessellund.

Lufthavnen betyder beskæftigelse for mange ud over deres egne ansatte. Det vurderes, at måske 2.500 er i job hos underleverandører, der selv hyrer og fyrer deres ansatte.