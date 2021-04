Over 50 brandfolk ved stor naturbrand

Branden blev anmeldt omkring klokken 15, og omkring klokken 18 er branden så meget under kontrol, at man er i gang med punktslukning af mindre brande i området. For at undgå genopblusning er brandvæsenet stadig massivt til stede og vil fortsat være der, oplyser Trekant Brand på Twitter.

Branden har været centreret omkring Frederikshåbvej, men røgen har været synlig langt væk. Der har ikke været fare for mennesker eller dyr i forbindelse med branden.

I 2018 var der også en stor naturbrand på Randbøl Hede. Dengang varede branden i over tre døgn, og cirka 410 ha skov og natur blev brændt af.