Ekspert: Bureaukrati opstår, når politikerne ikke stoler på de ansatte

Du kan sagtens arbejde meget, men skabe meget lidt værdi og omvendt.

Det lyder ikke specielt motiverende. Men det er det bare en af de sandheder om vores arbejdsmarked, som man får, når man møder Dennis Nørmark.

Han er antropolog og medforfatter til bogen ”Pseudoarbejde – Hvordan fik vi travlt med at lave ingenting?”, hvor han sammen med filosof Anders Fogh Jensen satte sig for at undersøge, hvorfor vi danskere ikke arbejder 15 timer om ugen - som forudsigelser for 100 år siden ellers sagde, vi ville i 2030.

Derfor søgte de to forfattere 50 mennesker via LinkedIn, som følte, de havde et ligegyldigt eller meningsløst arbejde. Og her viste bureaukratiet at være en central del af forklaringen.

- Bureaukratiet er kun blevet større og større, og undersøgelser viser, at det ikke vokser proportionelt med, at organisationer udvikler sig, siger Dennis Nørmark.

37 pct. siger, at de har et arbejde, som er uden betydning og intet bidrager med i verden. Britisk undersøgelse, YouGov

I denne uge har TV SYD sammen med TV2 og TV2-regionerne sat fokus på regel-Danmark under overskriften ”Bøvl og Bureaukrati”.

Ifølge Dennis Nørmark opstår bureaukrati, når politikere ikke har den fornødne tillid til de mennesker, som skal udføre opgaverne. Så laver man regler, procedurer og systemer for at styre og kvalitetssikre – men det har sin pris.

- Det gør, at man ikke længere arbejder efter faglig intuition – men skemaer. Det bliver sådan noget "Jeg gør det bare, fordi systemet siger, at jeg skal”, siger Dennis Nørmark.

Ifølge ham bliver prisen arbejdsglæde og medarbejdere, som arbejder langsommere.

- Det er jo lidt trist, at vi spilder vores liv på den måde, siger Dennis Nørmark.

Kun 13 pct. siger, at de er engageret på deres arbejde. Global undersøgelse, Gallup Survey

En del af løsningen, mener han, er at gøre op med vores måde at tænke arbejdstid. Og i stedet lønne folk for udførte arbejdsopgaver, så det ikke betaler sig arbejde langsomt.

- Det er jo sjovt, at vi bare har sagt, at alle job tager 37 timer om ugen – lige gyldigt hvad det er?, siger Dennis Nørmark.

Bøvl og bureaukrati I uge 49 sætter TV SYD sammen med TV 2 og TV 2s andre regioner fokus på regel-Danmark. I en rundspørge svarer stort flertal af de deltagende borgmestre og regionsrådsformænd, at der er for mange regler. Ingen synes, at der er for få. ​​​​​​Den ene efter den statsminister har blæst til kamp mod regelrytteriet – også den nuværende - men samtidig kan eksperterne konstatere, at der støt og roligt bliver flere og flere regler. Er det til gavn for danskerne, eller har bureaukratiet taget magten fra sund fornuft og den praktiske hverdag? Se mere

For ham selv har researchen til bogen gjort, at han er blevet bedre til at vælge fra.

- Jeg sidder med i flere bestyrelser, og der siger jeg tit "Det behøver vi ikke" eller "Det gider jeg ikke", selvom det virker lidt som en showstopper, siger Dennis Nørmark.