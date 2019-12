Her spurgte de medarbejderne om ligegyldige regler – fik 102 forslag

Her er listen over de inputs til ligegyldige regler, som Varde Kommunes ansatte kom med. Foto: Thomas Møller, TV SYD

Hjemmesygeplejerske Malene Riess er lettet over, at hun ikke længere skal lave dobbeltarbejde. Hver dag skrev hun ellers noter på papir under sine besøg hos patienter, og når hun kom tilbage på kontoret sidst på dagen, skrev hun de samme noter ind på computeren. Men det skal hun ikke længere.

Som en konsekvens af Varde Kommunes kamp mod ineffektive arbejdsgange eller regler, er hun nu befriet for at skulle tage noter på papir først. Nu skriver hun det hele ind på en bærbar computer med det samme.

Det forbløffer mig, at vi fandt så mange regler. Mogens Pedersen, kommunaldirektør, Varde Kommune

- Det betyder, at når jeg kommer tilbage til kontoret, så er jeg færdig med mit arbejde. Så har jeg ikke noget, jeg skal skrive ind, så jeg kan komme hjem til tiden, fortæller hun.

Sygeplejerske Malene Riess har nu fået en bærbar computer, så hun sparer en ekstra arbejdsgang. Foto: Thomas Møller, TV SYD

Afbureaukratiseringens år

Den slags forenkling af tingene mener man i Varde Kommune, der skal være meget mere af. Faktisk har kommunen udnævnt 2019 til at være afbureaukratiseringens år. Uhensigtsmæssige arbejdsgange eller decideret overflødige regler skal væk.

Det giver tilfredshed og lidt mindre stress i hverdagen, at der ikke er så mange regler. Malene Riess, hjemmesygeplejerske i Varde Kommune

I Malene Riess’ tilfælde har det betydet mere arbejdsglæde.

- Det giver tilfredshed og lidt mindre stress i hverdagen, at der ikke er så mange regler, for når man kommer tilbage ellers, tænker man “guud, har jeg nu husket det hele?” Det er simpelthen det værste, for vi har bare en rigtig travl hverdag og kan hurtigt komme til at glemme noget sidst på arbejdsdagen, siger Malene Riess, hjemmesygeplejerske i Varde Kommune.

Bøvl og bureaukrati I uge 49 sætter TV SYD sammen med TV 2 og TV 2s andre regioner fokus på regel-Danmark. I en rundspørge svarer stort flertal af de deltagende borgmestre og regionsrådsformænd, at der er for mange regler. Ingen synes, at der er for få. Den ene efter den statsminister har blæst til kamp mod regelrytteriet – også den nuværende - men samtidig kan eksperterne konstatere, at der støt og roligt bliver flere og flere regler. Er det til gavn for danskerne, eller har bureaukratiet taget magten fra sund fornuft og den praktiske hverdag? Se mere

Kommunaldirektør forbløffet

Arbejdet begyndte i januar, hvor 160 ledere og tillidsrepræsentanter blev opfordret til at komme med deres input til ligegyldige regler. 102 styk blev det til. Indtil nu er 59 regler eller arbejdsgange helt fjernet eller optimeret.

- Det forbløffer mig, at vi fandt så mange, siger Mogens Pedersen, Kommunaldirektør, Varde Kommune.

Hensigten var fra begyndelsen at skabe attraktive arbejdspladser i kommunen, så arbejdsdagen giver mening for de ansatte.

Kommunaldirektør Mogens Pedersen i Varde kigger på de mange regler, som kommunen har ryddet op i. Foto: Thomas Møller, TV SYD

Om en måned går afbureaukratiseringens år på hæld i Varde Kommune. På spørgsmålet, om der har været en bagside af projektet, svarer kommunaldirektøren efter lang betænkningstid:

- Nej, det synes jeg faktisk ikke.